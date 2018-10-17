Жертва издевательств санитаров магнитогорской психбольницы умер

Пожилой пациент психоневрологической больницы №5 Магнитогорска, над которым издевались санитары, недавно умер. Внучка 72-летнего мужчины рассказала, что на этой неделе будет 40 дней со дня его смерти.

По ее словам, дед никогда не жаловался на издевательства со стороны санитаров. Она не исключила, что старик мог просто этого не помнить, поскольку у него случались провалы с памятью на фоне болезни. Мужчина страдал от сахарного диабета.

«О случаях издевательств он нам не рассказывал», - приводит ее слова портал «Магсити74».

Главный врач лечебного учреждения Александр Беликов также подтвердил, что больной давно выписался.

В середине октября стало известно об издевательствах санитаров над пациентом в Челябинской областной психоневрологической больнице №5 в Магнитогорске. Была обнародована видеозапись, на которой санитар сначала бросает в пенсионера его же тапочками, а затем пинает его ногой, при этом коллеги смеются над несчастным стариком.