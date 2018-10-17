«Не мог встать, все болело»: избитый охранником в московском ТЦ рассказал о конфликте

В одном из магазинов торгового центра Columbus в Москве 16 октября произошел конфликт между покупателем и охранником. Пострадавший посетитель магазина по имени Виктор рассказал «Звезде», как развивались события.

По словам мужчины, он хотел сфотографировать на камеру телефона один из ценников. Подошедший охранник неожиданно агрессивно запретил это делать, после чего отобрал гаджет, сказав, что руководство торговой точки запрещает пользоваться камерами в магазине. Посетитель попытался объяснить, что торговая точка является общественным местом и подобный запрет не может иметь силы, но не преуспел.

Виктор попытался забрать свой телефон обратно, но сотрудник магазина неожиданно бросил его через бедро затылком об пол. Удар был так силен, что первое время мужчина даже не мог самостоятельно встать. Позже приехала скорая помощь и полиция. Пострадавшему диагностировали сотрясение мозга и сильный ушиб лопатки.