«Я смогла заработать на нормальную тачку» - девушка на BMW закатила истерику на дороге

В Санкт-Петербурге девушка, сидящая за рулем BMW, отказалась пропускать Peugeot 308, ехавший на встречу во дворе. Почему автоледи не уступала дорогу, она не объяснила.

Водитель Peugeot 308 также не соглашался отъехать влево, он вышел из своего автомобиля и стал выяснять отношения с эмоциональной дамой, снимая инцидент на камеру мобильного телефона и угрожая вызвать ГИБДД.

«Я, в отличии от вас, смогла заработать на нормальную тачку», - парировала ему барышня.

В результате машины долго не могли разъехаться, образовалась небольшая пробка. После настойчивой просьбы другого автомобилиста, молодой человек уступил дорогу капризной девушке.