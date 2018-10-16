Камеры в Москве научились распознавать новые нарушения ПДД

Столичная система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения получила новые возможности. Теперь камеры позволяют автоматически фиксировать случаи выезда автомобилей за пределы стоп-линии.

Информацию подтвердили в Центре организации дорожного движения, на балансе которого находятся упомянутые камеры с расширенным функционалом. На данный момент в Москве работает два таких устройства, они были установлены в августе и сентябре текущего года на участках, где повышена вероятность ДТП.

«В течение года на данных перекрестках произошло более трех ДТП, в которых пострадали люди. Перекрестки были дополнительно обследованы специалистами ЦОДД совместно с подразделениями ГИБДД», - цитирует «Коммерсант» представителей Центра.

Перед вводом в эксплуатацию новых камер специалисты на участках обновили дорожную разметку и стоп-линии. Кроме того, были установлены новые дорожные знаки «Стоп».

Московским автомобилистам уже стали приходить первые штрафы за зафиксированные автоматикой пересечения стоп-линии. Сумма штрафа составляет 500 рублей для нерегулируемого перекрестка и 800 рублей для регулируемого.