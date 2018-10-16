Лавров заявил о готовности России выйти из Совета Европы

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия готова самостоятельно выйти из Совета Европы, если в организации будут продолжаться разговоры об ее исключении.

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил сомнение в том, что для Москвы участие в объединении важнее, чем для европейских стран.

«Если они хотят исключить Россию из СЕ, мы им такой радости не доставим, мы уйдем оттуда сами», - рассказал министр в интервью телеканалу Euronews. Его слова приведены на сайте МИДа.

Лавров также отметил, что функционеры, выбранные в Совет Европы без участия российской стороны, не легитимны. При этом дипломат выразил надежду, что партнеры осознают серьезность ситуации с членством РФ.

Он также добавил, что в настоящее время Совет Европы находится в глубоком кризисе не потому, что Москва придерживает взносы, а из-за того, что российскую сторону лишили права голоса в ПАСЕ. Он отметил, что Россия выплатит долги при условии, что ее делегацию восстановят в правах.