Братья Кокорины раскаялись на очной ставке

Футболист Александр Кокорин и его брат Кирилл извинились перед потерпевшими по делу о массовой драке в Москве. Об этом заявил адвокат Олег Попов.

По словам юриста, оба брата принесли извинения избитым людям и выразили раскаяние во время очной ставки. Кроме того, они предложили потерпевшей стороне закончить дело примирением и в данный момент ждут реакции на это предложение.

«Оба брата принесли извинения потерпевшим, они раскаиваются в содеянном… Все стороны дали показания», - цитирует ТАСС адвоката.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал футболиста Павла Мамаева, Александра Кокорина и его брата Кирилла сроком на два месяца из-за устроенной ими серии драк в Москве. От рук спортсменов и их спутников пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, а также водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.