На Камчатке наградят школьницу за спасение пятерых детей из огня

В Петропавловске-Камчатском пятнадцатилетняя школьница Карина Парышева спасла из огня пятерых детей. Возгорание произошло в соседней квартире в десятиэтажном жилом доме на улице Савченко.

Там проживала многодетная семья. В квартиру к Парышевой постучалась девятилетняя девочка и рассказала о происшествии. Школьница бросилась на помощь попавшим в беду детям.

«Я начала быстро одевать детей, разбудила своих братьев, всем дала мокрые тряпочки и кошек взяла», - рассказала Парышева.

Самых маленьких школьница вынесла на руках. Дети постарше покидали горящее здание, держась за одежду спасительницы. На улице детей встретили приехавшие на место происшествия спасатели.

Руководство ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю представит Парышеву к ведомственной награде.