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В Калуге снесли уникальный дом начала XX века, отреставрированный волонтерами за свой счет

Константин Коковешников
22:59 16.10.2018
Новый владелец принял решение снести 108-летний дом в стиле модерн, ранее отреставрированный активистами.

В Калужской области новый владелец наполовину разрушил дом инженера Александра Яковлева, который был построен в 1910 году.

В 2017 году историческое здание было отреставрировано активистами на их собственные средства. На восстановление ушли месяцы и сотни тысяч рублей.

Тем не менее, 13 октября без какого-либо предупреждения начался снос культурного объекта. На защиту дома инженера Яковлева встали местные жители.

После многочисленных публикаций в социальных сетях о происшествии узнал мэр города Дмитрий Разумовский, который прибыл на место инцидента и приостановил снос. К тому моменту значительно пострадала уже половина здания.

Разумовский назвал снос незаконным, отметив, что решение не было согласовано с городской управой.

Тем не менее, дальнейшая судьба исторического объекта остается неизвестной.

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