Полиция Украины опасается детонации боеприпасов на борту разбившегося Су-27

Разбившейся под Винницей самолет Су-27 мог на своем борту нести боеприпасы, которые могут сдетонировать. Об этом заявил начальник областного управления Национальной полиции Украины Юрий Педос.

«Опасность в том, что это военный самолет. И на борту могли быть боеприпасы, которые могут сдетонировать», - цитирует Педоса РИА Новости.

Он отметил, что более 100 сотрудников полиции оцепили место происшествия.

Кроме того, полиция Украины сообщает, что скорее всего Су-27 начал падать над селом, но благодаря слаженным действиям пилотов его удалось отвести в его сторону.

Ранее Генштаб вооруженных сил Украины сообщил о крушении самолета Су-27 в Винницкой области. По информации ведомства, два пилота - военные из Соединенных Штатов и Украины - погибли.

Однако позднее ведомство из публикации удалило упоминание об американском военнослужащем. На Украине в период с 8 по 19 октября проходят многонациональные учения «Чистое небо - 2018», в которых в том числе участвуют военные из стран НАТО.