Обнародована предсмертная записка погибшего в СИЗО актера «Глухаря»

Погибший в СИЗО актер из сериала «Глухарь» Михаил Фатеев оставил предсмертную записку, в которой обратился к труппе Театра Романа Витюка и непосредственно к художественному руководителю.

В ней он извинился за «репутационные риски», с которыми из-за случившегося инцидента столкнулся театр.

«Поверьте, после тех пыток, которые здесь были и, думаю, будут, единственное, что дает мне силы - это вера. Ваша вера в меня», - приводит текст записки «Комсомольская правда».

Кроме того, актер подчеркнул, что он ни в чем не виноват, несмотря на все обвинения.

«Продолжайте верить в свободу, в любовь и творить вопреки!» - подытожил Фатеев.

Напомним, Фатеев был задержан за переписку откровенного характера с несовершеннолетним подростком. Его обвинили в растлении и заключили под стражу до конца ноября. Однако 11 октября актер был обнаружен в СИЗО мертвым.