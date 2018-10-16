Появилось видео с места крушения Су-27 на Украине
По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли два человека - украинский пилот и летчик Воздушных сил Нацгвардии США.
Фото: vn.20minut.ua
Видео: 20minut.ua
Опубликовано видео, снятое на месте крушения украинского самолета Су-27 во время учений под Винницей.
На кадрах, появившихся на сайте украинского издания «20 минут», видно поле с выжженной травой, над которым кружатся вертолеты. К месту предполагаемого падения самолета подходят люди.
Вероятно, Су-27 поднялся в небо с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках учений «Чистое небо-2018».
По предварительным данным, в результате крушения погибли два человека – украинский пилот и летчик Воздушных сил Нацгвардии США. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины, однако спустя какое-то время информация о жертвах авиакатастрофы пропала с сайта ведомства.