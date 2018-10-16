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Избитый футболистами чиновник заявил об отсутствии претензий к Мамаеву

Дарья Михалина
22:03 16.10.2018
Представитель главы департамента Минпромторга Наталья Шатихина заявила, что футболист не учавствоал в инциденте с Денисом Паком, однако виновен в избиении руководителя НАМИ Сергея Гайсина.
Избитый футболистами чиновник заявил об отсутствии претензий к Мамаеву
Фото: Илья Питалев , РИА Новости

Глава департамента Минпроторга Денис Пак не имеет никаких претензий к полузащитнику футбольного клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву. Об этом рассказала его представитель Наталья Шатихина.

«В отношении действий Павла Мамаева у нашего доверителя не было каких-либо расхождений в показаниях, поскольку, как видно даже не отрывках видеозаписи, в причинении вреда лично Денису Климентьевичу Паку он не участвовал», - передает слова Шатихиной РИА Новости.

Тем не менее, она отметила, что в отношении футболиста заведено уголовное дело сразу по нескольким пунктам, потому снять с него обвинения не предоставляется возможным.

Кроме того, на видеозаписи видно, что Мамаев участвовал в избиении другого пострадавшего - руководителя НАМИ Сергея Гайсина.

Ранее сообщалось, что Павлу Мамаеву предъявили обвинения по одному пункту статьи 116 УК РФ («Побои»). При этом отмечалось, что футболисту могут быть предъявлены новые обвинения после того, как следствие изучит все имеющиеся доказательства вины спортсмена.

Напомним, Тверской суд Москвы арестовал Павла Мамаева, а также футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла сроком на два месяца из-за устроенной ими драки в московском кафе, в которой пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, а также водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

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