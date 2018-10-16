На Украине удалили сообщение о гибели пилота США под Винницей

Военная прокуратура Центрального региона Украины начала расследование падения самолета Су-27 под Винницей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело было заведено по статье 416 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

По предварительным сведениям, Су-27 поднялся в небо с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках учений «Чистое небо-2018».

В публикации прокуратуры говорилось, что один из погибших пилотов был военным ВВС Нацгвардии Соединенных Штатов. Позднее ведомство эту часть сообщения удалило, оставив информацию о том, что «по предварительной информации с места трагедии, оба пилота погибли».

На сайте командования ВВС США в Европе говорится, что пока там не могут подтвердить информацию о гибели американского военнослужащего.

Ранее сообщалось, что Су-27 потерпел крушение во время учебно-боевого полета. Отмечалось, что в результате инцидента, двое пилотов самолета погибли, один из них был военнослужащим Нацвардии Соединенных Штатов, другой - украинский военный.