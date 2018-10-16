Илона Маска уволили из компании Tesla

Окружной суд Нью-Йорка одобрил соглашение, заключенное между генеральным директором Tesla и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в сентябре текущего года.

Исходя из документа, Маск должен уйти с поста главы компании в течение 45 дней как минимум на три года. Кроме того, он обязуется не разглашать важную информацию о Tesla без предварительного одобрения компании, а записи в социальных сетях будут проходить модерацию специальной комиссией.

Как передает телеканал CNBC, Маск также должен будет выплатить штраф, размер которого составляет 20 миллионов долларов.

Напомним, ранее основателю Tesla и SpaceX Илону Маску было предъявлено обвинение в мошенничестве после заявлений о желании сделать свою компанию непубличной.