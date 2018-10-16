Медведев прокатился по Сколково на беспилотном такси «Яндекса»

Дмитрий Медведев испытал беспилотный автомобиль «Яндекса» во вторник, 16 октября.

В поездке российского премьера сопровождал глава компании Аркадий Волож. Они расположились на задних сидениях автомобиля. Также на переднем пассажирском сидении сидел один из инженеров «Яндекса». Всего поездка заняла лишь пару минут.

До этого Медведев посетил форум «Открытые инновации» в «Сколково», где Волож рассказал о реализации проекта беспилотных такси. Как сообщает агентство «Интерфакс», предполагается, что подобный способ передвижения вскоре будет доступен на территории всего инновационного центра.

Ранее беспилотный автомобиль «Яндекса» в сопровождении специалиста компании испытал мэр столицы Сергей Собянин.