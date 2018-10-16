«Самая сексуальная байкерша» разбилась на мотоцикле в Москве

Двадцатидвухлетняя мотоблогерша Ольга Петрова разбилась на своем байке на пересечении Рублевки и Красногорского шоссе.

Как сообщает телеканал «360», что авария произошло в субботу, 13 октября.

«Авто пошло на поворот, а мотоцикл прямо. Мотоциклистка погибла. Очень любила свой мотоцикл и много о нем писала», - написал пользователи Сети.

В ГИБДД по Подмосковью заявили, что Петрова набрала большую скорость и не успела затормозить, чтобы избежать столкновения с автомобилем Volvo.

Байкерша вела аккаунт в социальной сети Instagram, на ее профиль подписано свыше 64,7 тысячи пользователей. В Сети девушку называли «самой сексуальной» мотоблогершей.