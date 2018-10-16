Турецкая православная церковь подала в суд на Константинопольский патриархат и патриарха Варфоломея после принятого решения предоставить автокефалию раскольникам на Украине.

«Мы сегодня подали иск в суд, где указали, что это дело политическое и далекое от религии. У Варфоломея нет полномочий отправлять своих экзархов на Украину и давать автокефалию ее церкви», - передает РИА Новости слова пресс-секретаря патриархата Турецкой православной церкви Севги Эренерол.

Она отметила, что действия Константинополя незаконны и нарушают Лозаннское соглашение 1923 года.

Добавляется, что Варфоломей превысил свои полномочия, вмешиваясь во внутренние дела стран.

Напомним, 11 октября синод Константинопольского патриархата снял анафему с отлученного от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария, а также восстановил в Киеве ставропигию. После чего Священным Синодом было принято решение о разрыве отношений с Константинополем.