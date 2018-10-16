Обнаружено расчлененное тело пропавшего в Турции саудовского журналиста

Тело пропавшего журналиста Джамаля Хашукджи после смерти было разрезано на куски. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на официальные турецкие источники.

Ранее сообщалось, что пропавшего в октябре саудовского журналиста могли убить в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Эта версия подтвердилась после проведенных там обысков.

По словам официальных лиц Турции, Джамаль Хашукджи был убит второго октября в консульстве после того, как он прибыл для получения документов, которые позволили бы ему жениться на девушке из Турции.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что в рамках расследования турецкие следователи рассматривают все версии дела.

«Я надеюсь, что мы сможем прийти к результатам, которые позволят получить разумную версию случившегося потому, что расследование рассматривает много версий, в том числе и приукрашенные», - сказал турецкий президент.

Джамаль Хашукджи являлся известным оппозиционным журналистом, который критиковал политику правящих элит Саудовской Аравии. В прошлом году он эмигрировал в Соединенные Штаты.