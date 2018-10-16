Министр обороны Сербии сравнил посла США с «пустой тыквой»

Министр обороны Сербии Александр Вулин возмутился из-за заявления американского посла в Белграде Кайла Скотта, по мнению которого, Косово не является «так называемым государством». Он отметил, что Сербия в свою очередь не является колонией.

Ранее Скотт на одном из мероприятий, говоря о давлении на Белград из-за самопровозглашенной республики Косово, пояснил, что речь не может идти о «так называемом правительстве Косово», так как Косово, по его мнению, является «суверенным и независимым государством».

«То, что Косово "так называемое" и не является государством, доказывает тот факт, что оно - не член ООН», - ответил на слова главы дипмиссии Вулин.

При этом министр обороны добавил, что, вероятно, Скотт говорил от имени ООН.