Военный из США погиб при крушении Су-27 на Украине

Двое пилотов упавшего Су-27 в Винницкой области погибли, один из них - военнослужащий Нацвардии Соединенных Штатов. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

«По информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один - военнослужащий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй - военный Воздушных сил Нацгвардии США», - сказано в сообщении, опубликованном на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что самолет Су-27 потерпел крушение во время учебно-боевого полета. Инцидент произошел во время учений «Чистое небо», которые проводятся на Украине и в них участвуют военные из стран НАТО.

Помимо Украины, в маневрах принимают участие Британия, Бельгия, Дания, Румыния, Эстония, США, Нидерланды и Польша.