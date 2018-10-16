Премьер-министр Армении Никола Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подал в отставку. Об этом политик рассказал в прямом эфире Общественного телевидения страны.

Ранее в ходе демонстрации у зала парламента он заявлял, что покинет пост сразу, как вступят в силу указы об увольнении из правительства министров и губернаторов от партий «Процветающая Армения» и «Дашнакуцутюн».

Стоит отметить, что Пашинян будет исполнять обязанности до выборов.

Согласно Конституции Армении, теперь парламенту предстоит избрать нового главу кабинета министров. Если премьер-министр не будет избран после двух попыток, парламент распускается и назначаются внеочередные парламентские выборы.