Власти Крыма и Сирии заключили меморандум об экономическом сотрудничестве

Сегодня, 16 октября, в Сирии встречали представительную делегацию из Крыма. В Дамаск практически в полном составе прибыло руководство российского региона. Цель визита - организовать экономическое партнерство.

В планах делегации также наладить прямое авиасообщение, создать совместную судоходную компанию, открыть на крымском полуострове сирийский торговый дом. Кроме того, гости из Крыма хотят организовать взаимодействие в сфере туризма, строительства и сельского хозяйства.

На встрече шла речь о создании горно-обогатительных комбинатов. Гостей из Крыма принимал Башар Асад. Встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым он назвал «хорошим началом для многостороннего сотрудничества».

По итогам визита был подписан меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве, а сирийский президент получил приглашение на Ялтинский экономический форум, который пройдет в апреле 2019 года.