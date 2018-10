Власти Крыма и Сирии заключили меморандум об экономическом сотрудничестве Александра Арсентьева В столицу Сирии почти в полном составе приехало руководство Крыма. Цель визита - организовать экономическое партнерство.

Фото: Press Office of Head of Crimea, Global Look Press