Составлен список лучших напитков для похудения

Британские эксперты составили список лучших жиросжигающих напитков, которые помогают сбросить лишний без физических нагрузок.

Первым в рейтинге, опубликованном в газете Daily Star, был назван зеленый чай. Благодаря содержанию в нем кофеина и флавонидов, он в значительной степени способствует ускорению метаболизма. Чтобы похудеть, специалисты советуют пить 2-3 чашки чая в день.

На втором месте расположился томатный сок. Помимо жиросжигающих свойств, он снижает уровень холестерина в крови.

Третью строчку занимает яблочный уксус, который советуют употреблять по 2-3 ложки в день, смешав с водой.

Далее в рейтинге следует напиток с имбирем. Для его приготовления следует смешать натертый продукт с горячей водой, и дать настояться десять минут.

A замыкает список обычная вода. Специалисты советуют пить порядка восьми стаканов воды в день, что улучшит работу пищеварения.