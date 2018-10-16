Компания BMW анонсировала показ новейшего внедорожника X7

Новейший и самый большой внедорожник от BMW, который получил индекс Х7, будет представлен на автошоу в Лос-Анджелесе в ноябре этого года, а в продажу поступит в феврале 2019 года.

Ранее концерн BMW уже давал «подсказки» о появлении нового автомобиля . В Instagram-канале появилась фотография затемненной передней оптики и подпись: «Следующая премьера скоро. Самый первый в мире BMWX7».

Внедорожник будет семиместным. На автосалоне в Лос-Анджелесе он будет представлен с атмосферным движком, позже появится и гибридный.

Автомобиль периодически появлялся в Сети с 2015 года. Он станет самым большим внедорожником в линейке BMW