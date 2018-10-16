На Украине во время учений «Чистое небо» разбился Су-27

Сегодня, 16 октября, около 17.00 по местному времени в районе села Уланов Хмельницкой области во время выполнения учебно-боевого полета потерпел крушение самолет Вооруженных сил Украины Су-27УБ.

В настоящее время проводятся поисково-спасательные мероприятия. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Самолет участвовал в многонациональных авиационных учениях «Чистое небо - 2018», в котором демонстрировали свои силы и военные из стран НАТО. Маневры начались 8 октября и продлятся до 19 октября в Винницкой и Хмельницкой областях.