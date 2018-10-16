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Митрополит Александр опроверг информацию о том, что стал клириком Константинополя

Дарья Михалина
17:58 16.10.2018
Иерарх УПЦ Московского патриархата сообщил, что его раннее заявление было неверно интерпретировано СМИ.
Фото: Александр Драбинко, Facebook

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата и настоятель Спасо-Преображенского собора Александр Драбинко заявил, что не называл себя клириком Константинопольского патриархата. По его словам, СМИ неправильно интерпретировали его высказывание, из-за чего могла возникнуть путаница.

«Я не принимал пока решений и не делал заявлений. Это интерпретация моего теоретического комментария», - передает слова церковнослужителя РИА Новости.

Ранее Драбинко заявлял, что в связи с недавней отменой передачи Киевской митрополии Московскому патриархату украинские епископы смогут самостоятельно принять решение, переходить ли им в УПЦ или же оставаться при Московском патриархате.

Напомним, после предоставления Константинополем автокефалии украинской церкви Синод РПЦ на заседании в Минске принял решение о полном разрыве с Константинопольским патриархатом.

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