Митрополит Александр опроверг информацию о том, что стал клириком Константинополя

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата и настоятель Спасо-Преображенского собора Александр Драбинко заявил, что не называл себя клириком Константинопольского патриархата. По его словам, СМИ неправильно интерпретировали его высказывание, из-за чего могла возникнуть путаница.

«Я не принимал пока решений и не делал заявлений. Это интерпретация моего теоретического комментария», - передает слова церковнослужителя РИА Новости.

Ранее Драбинко заявлял, что в связи с недавней отменой передачи Киевской митрополии Московскому патриархату украинские епископы смогут самостоятельно принять решение, переходить ли им в УПЦ или же оставаться при Московском патриархате.

Напомним, после предоставления Константинополем автокефалии украинской церкви Синод РПЦ на заседании в Минске принял решение о полном разрыве с Константинопольским патриархатом.