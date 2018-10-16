В Перми возбуждено уголовное дело за превращение «Счастья» в «Смерть»

Отдел дознания управления МВД России по Перми возбудил уголовное дело в связи с порчей арт-объекта «Счастье не за горами». Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

В сообщении ведомства говорится, что личность предполагаемого виновника установлена. В настоящее время ведется дознание.

Ранее сообщалось, что вандалы заменили слово «счастье» на «смерть» в арт-объекте, который установлен в Перми на берегу реки Камы.

Памятник появился в 2009 году, его автором является художник Борис Матросов.