В Перми возбуждено уголовное дело за превращение «Счастья» в «Смерть»
Ранее сообщалось, что вандалы заменили слово «счастье» на «смерть» в арт-объекте, который установлен в Перми.
Фото: Иван Козлов, Permactive, Twitter
Отдел дознания управления МВД России по Перми возбудил уголовное дело в связи с порчей арт-объекта «Счастье не за горами». Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
В сообщении ведомства говорится, что личность предполагаемого виновника установлена. В настоящее время ведется дознание.
Ранее сообщалось, что вандалы заменили слово «счастье» на «смерть» в арт-объекте, который установлен в Перми на берегу реки Камы.
Памятник появился в 2009 году, его автором является художник Борис Матросов.