ВМС Украины пригрозили России применением силы в Азовском и Черном морях
Глава ВМС Украины заявил о готовности страны отразить «российскую агрессию».
Фото: Минобороны Украины
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко рассказал о готовности Киева применить силу в Азовском и Черном морях в случае необходимости.
Говоря о проверках судов в районе Крымского моста российской стороной, он признал, что эти действия законны. Тем не менее, по мнению Воронченко, они «грязные». Об этом командующий ВМС Украины заявил в интервью BBC Ukraine.
«Если будет то обострения, мы применим силу. Если они пойдут на жесткую дестабилизацию, будем адекватно отвечать», - сообщил он.
Воронченко добавил, что даже «малыми силами» ВМС Украины смогут противостоять России.
Ранее о намерении отразить «российскую агрессию» также заявлял президент Украины Петр Порошенко.