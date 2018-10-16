ВМС Украины пригрозили России применением силы в Азовском и Черном морях

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко рассказал о готовности Киева применить силу в Азовском и Черном морях в случае необходимости.

Говоря о проверках судов в районе Крымского моста российской стороной, он признал, что эти действия законны. Тем не менее, по мнению Воронченко, они «грязные». Об этом командующий ВМС Украины заявил в интервью BBC Ukraine.

«Если будет то обострения, мы применим силу. Если они пойдут на жесткую дестабилизацию, будем адекватно отвечать», - сообщил он.

Воронченко добавил, что даже «малыми силами» ВМС Украины смогут противостоять России.

Ранее о намерении отразить «российскую агрессию» также заявлял президент Украины Петр Порошенко.