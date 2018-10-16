Греф назвал физматшколы «архаизмом»
Глава Сбербанка назвал физматшколы пережитком прошлого и призвал не плодить «лишних» математиков и специалистов в области информационных технологий.
Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Глава Сбербанка Герман Греф на форуме «Открытые инновации» заявил, что узкоспециализированные математические школы являются пережитком прошлого. И якобы Россия рискует повторить «негативный» опыт СССР, когда в приоритет были возведены технические специальности.
Вместо этого, Греф призвал развивать детей на «360 градусов».
«И не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого», - смело заявил глава Сбербанка.
Греф считает, что сейчас недостатка в программистах в России нет и нужно сосредоточиться на других специальностях.
Ранее в России был составлен список самых востребованных специальностей, в ТОП-5 которого вошли специалисты в области информационных технологий.