Греф назвал физматшколы «архаизмом»

Глава Сбербанка Герман Греф на форуме «Открытые инновации» заявил, что узкоспециализированные математические школы являются пережитком прошлого. И якобы Россия рискует повторить «негативный» опыт СССР, когда в приоритет были возведены технические специальности.

Вместо этого, Греф призвал развивать детей на «360 градусов».

«И не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого», - смело заявил глава Сбербанка.

Греф считает, что сейчас недостатка в программистах в России нет и нужно сосредоточиться на других специальностях.

Ранее в России был составлен список самых востребованных специальностей, в ТОП-5 которого вошли специалисты в области информационных технологий.