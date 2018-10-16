Необычный маршрут: очевидцы опубликовали видео, как в Петербурге автобус проехался по тротуару

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга прокуратура начала проверку по факту инцидента с участием пассажирского автобуса.

Как сообщает Neva.Today, утром 16 октября на перекрестке улиц Александровской и Красного флота в Ломоносове водитель автобуса выехал на тротуар. После этого транспортное средство еще некоторое время следовало по пешеходной дорожке и высаживало пассажиров.

Почему водитель решил ехать таким образом, будет разбираться надзорное ведомство. Оно даст правовую оценку действиям сотрудников компании-перевозчика, которая обслуживает данный маршрут.