Кредитор из предсмертной записки экс-владельца «Спорт-Экспресса» рассказал о долгах Рубина

Экс-владелец газеты «Спорт-Экспресс» Иван Рубин, покончивший жизнь самоубийством, перед смертью оставил записку, в которой обвинил бизнесмена Владимира Тюренкова в угрозах. Исходя из предсмертного послания, тот грозил сломать руки и ноги в случае невозврата долга.

Тем не менее, как сообщает телеканал «360», сам Тюренков опроверг эту информацию.

Он отметил, что с Рубиным на самом деле был составлен договор займа, срок выплат по которому истек несколько месяцев назад.

«Он действительно брал у меня в долг около 70 тысяч евро. Все это было оформлено нотариально: у меня на руках имеется нотариально заверенный договор займа. Однако никаких угроз в его адрес с моей стороны не было», - заявил бизнесмен.

Об оставленной записке ранее сообщил Telegram-канал Mash.

«В моей смерти прошу винить Тюренкова Владимира Александровича, которому я должен 70 860 евро, и который пригрозил сломать мне ноги и пальцы, если я не верну долг», - передает ее содержание канал.

Сам Тюренков заявил, что 15 октября должен был встретиться с Рубиным, чтобы получить долг. Однако тот не явился. Позже стало известно, что мужчина сбросился с крыши многоэтажного дома.

При этом Тюренков отметил, что не считает себя виновным в смерти приятеля.

«Я думаю, это было сделано на эмоциях. Никакой вины я за собой не чувствую. Моя совесть абсолютно чиста», - заявил он.

Кроме того, бизнесмен предположил, что в последнее время Рубин злоупотреблял алкоголем, что также могло послужить одним из мотивов суицида.