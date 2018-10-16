Заключенный напал на конвойного в колонии под Рязанью: видео

В Рязанской области в колонии строгого режима заключенный совершил нападение на конвойного, который не разрешил ему с собой в камеру взять сигареты.

Как сообщает Следственный комитет России, расследование уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудника колонии завершено.

Тридцатисемилетний заключенный из Адыгеи предстанет перед судом. Мужчина уже отбывает наказание за разбойное нападение, изнасилование и дезорганизацию деятельности исправительного учреждения.