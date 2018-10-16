Опубликованы последние кадры жизни бывшего владельца газеты «Спорт-Экспресс»

Экс-владелец газеты «Спорт-экспресс» Иван Рубин покончил с собой 15 октября в возрасте 67 лет. Тело мужчины было обнаружено местными жителями под окнами высотного здания.

«Звезда» публикует последние кадры жизни бывшего владельца газеты. На них видно, как мужчина заходит в подъезд и вызывает лифт, чтобы подняться на крышу дома.

Как сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах, причиной совершить самоубийство послужили крупные долги Рубина. Тем не менее все обстоятельства произошедшего уточняются. Следователи проводят работу с возможными свидетелями и соседями погибшего.

Иван Рубин являлся владельцем «Спорт-Экспресс» с 1991 по 2012 годы.