Синоптики предупредили москвичей о сильном тумане

С вечера 16 октября до утра 17 октября в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень опасности.

В настоящий момент погоду определяет блокирующий антициклон, установившийся над центральным регионом страны.

«Как это часто бывает в таких блокирующих ситуациях, когда погоду определяет долгоживущий антициклон, в ночные и утренние часы достаточно часто случаются туманные образования», - рассказал «Звезде» заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

Он отметил, что местные жители могли наблюдать туманы минувшей ночью. Более того, они также значатся в прогнозах на ближайшие дни.

«Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что начиная с 20 октября на европейской территории России закончится период ясной и сухой погоды, а температура упадет в среднем на пять градусов.