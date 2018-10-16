«Надеемся, что мудрость восторжествует»: Кремль о ситуации вокруг РПЦ и Константинополя

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение РПЦ о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. По его словам, Кремль внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдает за развитием отношений между РПЦ и Вселенским патриархатом.

«Мы надеемся, что все-таки мудрость восторжествует, но в то же время мы, конечно, надеемся, что все интересы РПЦ будут соблюдены», - сказал Песков.

Пятнадцатого октября глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил, что Русская православная церковь разрывает общение с Константинополем.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал решение РПЦ.

Украинский лидер Петр Порошенко, комментируя отказ Русской православной церкви от отношений с Константинопольским патриархатом, заявил, что Украина находится «на правильном пути».