Биолог опровергла теорию Хокинга о скором появлении «суперчеловека»

Слова Стивена Хокинга о развитии генной инженерии и возможном появлении «сверхлюдей» являются утопией. Так считает доктор биологических наук Ирина Ермакова. Она прокомментировала опасения великого британского физика-теоретика о создании до конца этого столетия «нового вида суперчеловека», который будет в состоянии уничтожить остальное человечество.

«Немножко утопично все это звучит, потому что Хогинг не был биологом и не совсем понимает, что такое живой организм. Даже если говорить о генной инженерии, которую сейчас используют достаточно активно, здесь не удается пока создать даже нормальный генетически модифицированный организм. То есть создают культуры, которые имеют какое-то свойство, там, большая урожайность, устойчивость к химикатам или засухе, но при этом они либо токсичны, либо приводят к серьезным изменениям в организме у тех, кто их ест. Также неудачно проходят эксперименты с редактированием генов. То есть то, что касается внедрения в геном, не так просто, как кажется», - объяснила Ермакова в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

При этом биолог рассказала о перспективах возможности изменения генетики для всего человечества.

«Если говорить о том, что мы можем сделать, если будем менять генетику, то, конечно перспективы очень большие. Можно корректировать поломанные гены, то есть можно создавать растения, например, устойчивые к радиации или к недостатку кислорода, выращивать растения на Марсе, на Венере», - отметила Ермакова.

Известный физик Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Перед смертью он создал сборник статей и эссе под названием «Короткие ответы на серьезные вопросы», где усомнился в безопасности развития генной инженерии. Ученый предположил, что некоторые люди «не смогут побороть искушение, чтобы улучшить свои качества, в том числе память, иммунитет и увеличить продолжительность жизни». Хокинг не исключил, что появление своего рода «нового вида суперчеловека» может привести к уничтожению остального человечества, которое не сможет позволить себе подобные улучшения и, сформировав «низшую касту», со временем вымрет.

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