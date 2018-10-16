Подростки жестоко избили и ограбили 13-летних школьников в Калининграде

В Калининграде 13 октября двое несовершеннолетних напали на подростков. Злоумышленники снимали на камеру видео избиение школьников, которое было размещено в Сети.

Как сообщается на сайте Управления МВД по Калининградской области, в лесополосе в районе улицы Артиллерийской неизвестные с целью грабежа совершили нападение на двух 13-летних подростков, каждому из них злоумышленники нанесли несколько ударов, после этого похитили у них мобильные телефоны. В результате нападения одному из потерпевших был причинен тяжкий вред здоровью, подросток госпитализирован в лечебное учреждение.

Сотрудники полиции в течение суток задержали лиц, причастных к совершению нападения. Ими оказались 16-летний и 14-летний подростки.

СУ СК России по Калининградской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Подозреваемые подростки помещены в изолятор временного содержания.