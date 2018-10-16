Робот, который танцует и делает кульбиты лучше людей: видео

Если вы устали от серьезных новостей, то у нас есть танцующий под зажигательную песню робот от Boston Dynamics. Разработчики научили своего дрона двигаться под Uptown Funk. Пользователи сети уже пошутили, что «робот танцует лучше некоторых людей».

А кто-то предположил, что такие движения можно использовать как отвлекающий маневр. А после этого робот непременно расстреляет наблюдающих. Видео появилось на Youtube-канале компании.

Вообще разработчики от Boston Dynamics в последнее время радуют публику новыми разработками. Совсем недавно компания представила гуманоидного робота Atlas, который прыгал и делал кульбиты не хуже, чем человек.