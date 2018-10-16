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Иерарх УПЦ Московского патриархата объявил себя клириком Константинополя

Дарья Михалина
15:05 16.10.2018
Свое решение митрополит Александр связал с недавней отменой передачи Киевской митрополии Московскому патриархату.
Фото: Александр Дробинко , Facebook

Иерарх Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Александр назвал себя клириком Константинопольского патриархата.

По его мнению, после того как Константинополь отменил передачу Киевской митрополии Московскому патриархату, украинские церковнослужители становятся клириками Константинопольского патриархата.

«С тех пор мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата», - заявил митрополит Александр интернет-порталу «Громадское телевидение».

При этом он отметил, что любой епископ вправе сам выбирать, чью сторону принимать: Украинской православной церкви или же Московского патриархата.

Напомним, ранее Константинополь предоставил автокефалию украинской церкви.  После чего 15 октября Синод РПЦ принял решение о полном разрыве с Константинопольским патриархатом на заседании в Минске.

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