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В РПЦ больше не считают Константинополь центром Православной церкви

Валентина Пескова
14:36 16.10.2018
Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Фото: Grigoris Siamidis ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Константипольский патриархат более не может называться координирующим центром для всей Православной церкви. Свое заключение о том, что возникла новая церковная реальность, высказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«У нас больше нет единого координирующего центра в Православной церкви, и мы должны это очень ясно сознавать. Константинопольский патриархат в качестве такового центра самоликвидировался», - сказал митрополит в программе «Большая игра» на Первом канале.

По словам митрополита, представители Московского патриархата и других поместных церквей съезжались на собрания в Константинополь, участвуя в подготовке Всеправославного Собора. Однако теперь, после того как Константинопольский патриархат фактически легитимизировал раскол, он не может считаться координирующим центром для Православной церкви.

Напомним, вселенский патриархат начал предоставление автокефалии церкви на Украине. Ранее Синод Константинополя снял анафему, а также восстановил в сане глав неканонических УПЦ КП и УАПЦ Филарета и Макария.

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