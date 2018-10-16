РПЦ прояснила ситуацию с Благодатным огнем после разрыва с Константинополем

После разрыва РПЦ всех отношений с Константинопольским патриархатом прибытие святынь этой Церкви в Россию вряд ли будет возможно в ближайшее время, однако сложностей с принесением Благодатного огня из Иерусалима на Пасху не будет. Об этом рассказал пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

«Принесение святынь совершается по совместной договоренности двух церквей или их отдельных епархий. Сомневаюсь, что в ближайшее время можно будет говорить о таких договоренностях в отношении Константинопольской церкви», - рассказал он ТАСС.

А вот с другими Церквями, по словам Волкова, таких сложностей не должно возникать. Благодатный огонь приносится из Иерусалима, то есть от Патриарха Иерусалимского.

Ранее Волков отметил, что после церковного раскола российские верующие не смогут молиться и причащаться в храмах на Афоне в Греции. Данный запрет будет действовать до тех пор, пока Константинополь не поменяет решение по Украине.

Напомним, 15 октября Синод РПЦ принял решение о полном разрыве с Константинопольским патриархатом на заседании в Минске 15 октября. Это было предпринято после того, как Константинополь предоставил автокефалию украинской церкви.