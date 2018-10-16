Путин потребовал более ощутимого роста зарплат

Президент России Владимир Путин потребовал более ощутимого роста заработной платы. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам в Кремле.

При этом президент отметил устойчивость финансового рынка, рост инвестиций, увеличение грузооборота и объемов розничной торговли.

По словам Путина, это свидетельствует о росте благосостояния российских семей.

«Стабильно низкое значение у инфляции и безработицы. Последний показатель сократился в августе до 4,6%. Сейчас безработица находится на рекордно низком уровне. Рост цен в сентябре составил 3,4 %, он ускорился, но находится в рамках целевого ориентирования. Реально располагаемые личные доходы на 2,2%. По сравнению с тем же периодом прошлого года выросла реальная заработная плата на 8,4%», - рассказал президент.

Помимо этого Путин отметил и увеличение золотовалютных резервов страны. Сейчас они составляют 459 миллиардов долларов.