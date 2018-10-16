Космонавт Овчинин рассказал о перегрузках на борту разбившегося «Союз МС-10»

Российский космонавт Алексей Овчинин рассказал RT, что перегрузку, которую испытывал экипаж во время аварии на корабле «Союз МС-10», можно сравнить с бетонным блоком, давящим на грудь.

Космонавт отметил, что на находящийся в ложементах экипаж в спускаемом аппарате действует перегрузка в направлении грудь - спина.

«Это можно сравнить с тем, как будто вам поставили на грудь бетонный блок. Перегрузка семь единиц значит, что вес этого блока будет равен семи вашим весам», - пояснил космонавт.

По словам Овчинина, это тяжело, но терпимо, так как экипажи испытывают не меньшие перегрузки в процессе тренировок.

«В процессе медкомиссий мы выполняем вращения, причем стандартные вращения, с перегрузкой восемь единиц. Поэтому экипажи знают, как нужно дышать, когда такая перегрузка, что нужно делать», - добавил он.

Космонавт выразил надежду, что он сможет «подойти ко времени старта в лучшей форме».

Напомним, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС с космодрома Байконур. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.