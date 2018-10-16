Задержаны мошенники, снявшие с банковских карт пенсионеров более 100 миллионов рублей

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве при участии сотрудников Росгвардии задержали банду аферистов, которые подозреваются в краже денег людей пенсионного возраста. Мошенники звонили на домашние телефоны жителей столицы и убеждали людей назвать данные их банковских карт, представляясь сотрудниками банков.

«После этого со счетов пенсионеров списывались все денежные средства. Ущерб от противоправной деятельности превысил 100 миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленниками оказались двое граждан России и один приезжий из ближнего зарубежья от 23 и 29 лет, которых задержали в Москве и Смоленске. В ходе обысков в их квартирах были найдены мобильные телефоны, более ста сим-карт различных мобильных операторов, банковские карты, а также черновики с указанием данных потерпевших.

По признакам преступления возбуждено уголовное дело.