Следователи назвали предварительную причину смерти нигерийского принца в Череповце

Следственный комитет по Вологодской области в качестве предварительной причины смерти нигерийского принца Габриэля Сегуна Аджайи назвал инфаркт.

Однако точную причину смерти 32-летнего принца Нигерии установят после судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти в Череповце уроженца Нигерии.

Ранее сообщалось, что принц из Нигерии Габриэль Сегун Аджайи, который был женат на 50-летней жительнице Вологодской области, в ночь на 13 октября скончался в ночном клубе в Череповце. Пара познакомилась на сайте знакомств и общалась с помощью электронных переводчиков. В прошлом году у них родились сыновья-близнецы.