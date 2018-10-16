Президент Египта возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Президент возложил к Могиле Неизвестного Солдата большой венок, украшенный лентой в цветах египетского флага.

После этого Ас-Сиси выехал в Совет Федерации, где встретился со спикером Валентиной Матвиенко.

Из Москвы Ассиси отправится в Сочи, где состоятся переговоры с Владимиром Путиным.

Лидеры обсудят сирийское урегулирование, вопросы борьбы с терроризмом, а также перспективы экономического сотрудничества и возможности увеличения товарооборота между Россией и Египтом.