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Символический жест: Порошенко намерен передать Константинополю Андреевскую церковь в Киеве

Василиса Морозова
12:56 16.10.2018
Президент Украины Петр Порошенко предложил Раде передать уникальную Андреевскую церковь в постоянное пользование Константинополю.
Символический жест: Порошенко намерен передать Константинополю Андреевскую церковь в Киеве
Фото: Sergey Kovalev, Global Look Press

Президент Украины Петр Порошенко собирается передать Андреевскую церковь в центре Киева в постоянное пользование Вселенскому патриархату. Об этом заявила представитель украинского лидера в парламенте Ирина Луценко.

Как сообщает телеканал NewsOne, глава государства поддерживает скорейшее получение Украиной автокефалии, поэтому в знак солидарности решил пойти на символический жест.

«Порошенко заригистрирует законопроект, он планирует передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху, как символический жест, что святой Андрей в свое время крестил Украину. Это будет символический жест единения с Матерью-Церковью», - пояснила Луценко.

Андреевскую церковь построили в Киеве в 1754 году. В настоящее время это действующий храм непризнанной УАПЦ. При этом в стране действуют две раскольнические православные церкви, УПЦ КП и УАПЦ. Единственной канонической православной церковью, признанной мировым православием, является УПЦ МП.

Ранее сообщалось, что патриарх Сербский Ириней заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей не имел права признавать раскольническую церковь на Украине.

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