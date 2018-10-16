Экс-владелец «Спорт-Экспресса» покончил с собой из-за долгов

Бывший владелец газеты «Спорт-Экспресс» Иван Рубин покончил с собой. Об этом «Звезде» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Собеседник уточнил, что причиной решения Рубина уйти из жизни стали крупные долги. Рубину было 67 лет.

Тело экс-владельца «Спорт-Экспресса» нашли под окнами высотного жилого здания на Осеннем бульваре в Москве. В столичном управлении СК РФ подтвердили «Звезде» данный факт, не уточняя личности погибшего.

«Местные жители обнаружили тело 67-летнего мужчины с повреждениями, характерными для падения с высоты. От полученных травм последний скончался на месте», - заявили в ведомстве.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего и опрашивают соседей и возможных свидетелей погибшего.

Иван Рубин запустил газету «Спорт-Экспресс» в 1991 году. Владельцем издания он оставался до 2012 года.