Число отравившихся ртутью школьников в Санкт-Петербурге возросло до семи

Сегодня днем два десятилетних школьника были госпитализированы в больницу Санкт-Петербурга с острым отравлением парами ртути. Согласно обновленной информации, число отравившихся возросло до семи человек, однако тяжелых пациентов среди них нет.

«На данный момент в больнице находятся семь человек. Состояние их удовлетворительное. Вся необходимая помощь пациентам оказывается», - рассказала «Звезде» специалист пресс-службы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Мария Хитаришвили.

Напомним, сообщение о госпитализации школьников с отравлением ртутью поступило в полицию 15 октября, о чем проинформировала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, еще 28 сентября один из школьников принес во двор учебного учреждения ртуть. Его товарищам стало интересно, как жидкость «сворачивалась в шарики» и они вылили некоторое количество себе на руки. Полиция проводит проверку по данному факту. По данным ведомства, после проверки содержание паров ртути на школьной площадке для скейтборда оказалось превышено в 30 раз, в одном из кабинетов - в два раза, на лестнице - в полтора раза.