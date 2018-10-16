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Сатановский: «Американцы превратили Россию в Волан-де-Морта»

Лина Давыдова
13:16 16.10.2018
Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский считает, что Великобритания и США намернно создают из России образ главного врага человечества.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

США и Великобритания создают из России образ главного врага человечества. Об этом в эфире ток-шоу «Между тем» на «Звезде» заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

По его словам, Россия в глазах американцев и британцев предстает в виде Волан-де-Морта, главного злодея из серии книг о Гарри Поттере.

«Мы вот тот Волан-де-Морт из "Гарри Поттера", которого нельзя называть, но все знают, кто он такой. Русские пришли, неважно, хакеры или отравители... Но мы назначены главным врагом человечества. Главный враг человечества должен присутствовать везде. Мы такая реинкарнация дьявола», - отметил Сатановский.

Запад неоднократно бездоказательно обвинял Россию в хакерских атаках. Началось все с обвинений Вашингтона во «вмешательстве» Москвы в президентские выборы США. А в начале октября Нидерланды заявили, что РФ может быть причастна к кибератаке на ОЗХО. На следующий день к этим обвинениям присоединилась Германия. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс выражает полную солидарность с обвинениями в адрес Москвы. Он также призвал Россию «перестать подрывать деятельность международных институтов и устои международного права», но каких-либо аргументов в пользу «виновности» РФ не привел.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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